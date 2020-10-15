В интернете продают общественные туалеты Симферополя. Фото: Евгения ГУСЕВА

На одном из торговых сайтов интернета поместили объявление о продаже в Симферополе четырех общественных туалетов и недостроенное здание.

Все объекты, общей площадью 330 квадратных метров, готовы отдать за 660 тысяч долларов или 47 миллионов рублей. Продают общественные туалеты в Гагаринском парке, сквере имени Тренева, Детском парке и за зданием кинотеатра «Космос».

Недостроенный же объект стоит на перекрестке улиц Шмидта и Воровского. Отмечается, что большинство объектов уже давно не используются.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50