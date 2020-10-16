В Крыму за сутки 171 новых случаев коронавируса

За сутки в Крыму +171 случай коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму за истекшие сутки зарегистрирован 171 случай коронавирусной инфекции.

- 138 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава региона Сергей Аксенов.

С начала периода наблюдений в республике зарегистрировано 6673 случая новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев - из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 5569 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За сутки лаборатории обследовали на коронавирус 6483 человека.

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