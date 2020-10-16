В Балаклавской бухте нефть загрязнила морскую воду

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В Балаклавской бухте начали поднимать затопленные суда, которые загрязняли нефтепродуктами морскую воду. Процесс сдвинулся с мертвой точки после того, как вмешалась прокуратура.

По данным надзорного ведомства Севастополя, в акватории бухты на территории Балаклавского судоремонтного завода «Металлист» были затоплены главный причал и катер, из которого вытекали нефтепродукты. Этот факт установили во время прокурорской проверки.

Природоохранная прокуратура направила в Ленинский районный суд иск, чтобы правительство Севастополя организовало работы по подъему затонувших объектов. После этого главное управление природных ресурсов и экологии Севастополя заключило соответствующий контракт.

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