Дурной обряд: в Судаке машины «обстреливают» куриными яйцами

Машина пострадали от рук неизвестных. Фото: Богдан Токарчук/Ольга Эмилиенко/Подслушано Судак/VK

Судак только-только начал приходить в себя после небывалого по масштабности туристического сезона, как появилась другая заморочка: кто-то начал регулярно «расстреливать» легковушки сырыми куриными яйцами.

- Гений, кинувший яйцом по машине на парковке возле «Крымского» (продуктовый рынок. – От ред.), объявись! - такой пост появился в одном из пабликов Судака.

В качестве вещдока - фото измазанной желтком легковушки. Дальше - больше!

Оказалось, что «яйцеметание» - не единичный случай, а некая дурная традиция или непонятный обряд каких-то хулиганов.

- Люди, будьте аккуратны! Примерно в 23.00, напротив бар-бургера, возле аптеки, с пятого этажа по машинам и по людям кидали яйцами! - Гласит второй пост, датированный 16 октября.

Пользователи соцсетей живо отозвались на ЧП, оставляя комментарии: «Так дети развлекаются»; «Почему полицию не вызвали?»; «Возможно, кто-то отрабатывал уроки жонглирования».

Прозвучало и саркастическое: «Прекрасный рецепт: борьба с любителями неправильной парковки». Хотя сами пострадавшие, напрочь отрицают обвинения в свой адрес о нарушении каких-либо правил.

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