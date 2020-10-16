Аксенов отвел 55 дней на достройку объектов по федеральным и региональным программам

На завершение строек этого года отвели 55 дней. Фото: Архив КП

Глава Крыма Сергей Аксенов отвел 55 рабочих дней на завершение строительства объектов по федеральным и региональным программам. За срыв сроков главам муниципалитетов и ответственным министрам грозит увольнение.

- Заканчивается год, осталось 50-55 рабочих дней максимум, за которые мы должны завершить взятые на себя обязательства по достройке объектов и реализации всех мероприятий по ФЦП, региональным адресным программам, муниципальным программам, - подчеркнул Аксенов. - Ситуация достаточно критична, есть зоны риска и их прилично.

Вместе с премьер-министром Юрием Гоцанюком на следующей неделе Аксенов планирует объехать все возводимые объекты, особенно отстающие от графика.

- Кто рапортовал, что все мероприятия будут выполнены, будет обман - будем прощаться, - заключил глава Крыма.

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