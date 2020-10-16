Как в Крыму отпразднуют столетие дважды Героя СССР Амет-Хана Султана. Фото: Архив "КП"

В Крыму к столетию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика Амет-Хана Султана подготовили ряд торжественных мероприятий.

В программу включили церемонию открытия памятника легендарному летчику, презентацию уникального фотоальбома о жизненном пути Амет-Хана Султана, высадку аллей памяти на территориях учебных заведений и проведение научно-практической конференции.

На празднование юбилея в Крым также планировали пригласить близких героя, но из-за распространения новой коронавирусной инфекции задуманное пришлось отменить.

- Они, к сожалению, попадают под категорию людей старше 65 лет. Но мы направим им памятные альбомы, поздравительные телеграммы, - объяснил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Альберт Кангиев на пресс-конференции.

Высадка двух аллей памяти пройдет на территории Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. Там же проведут онлайн-уроки и научно-практическую конференцию.

- 23 октября в КИПУ планируется проведение научно-практической конференции, приуроченной к знаменательной дате, - сообщил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации, депутат Госсовета Крыма Чингиз Якубов.

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