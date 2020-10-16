В Ялте водитель иномарки сбил 9-летнюю девочку. Фото: официальный сайт МВД по Крыму.

На одной из улиц Ялты водитель иномарки сбил 9-летнюю девочку. Трагедия развернулась вечером 15 октября.

Водитель автомобиля марки «Kia Spectra» ехал в сторону трассы Гончарное – Ялта. В это же время девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщил Крым 24 со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

Не заметив девочку, водитель сбил ее. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану затылочно-теменной области головы. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

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