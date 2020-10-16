Заключенным Симферопольской исправительной колонии запретили встречаться с родственниками

ФСИН уже организован круглосуточный мониторинг эпидемической ситуации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В исправительной колонии № 1 крымской столицы временно прекращены свидания осужденных с родственниками. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе ФСИН по Крыму и Севастополю, близкие даже не смогут передать им посылки.

В пресс-службе отметили, что в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди осужденных и работников уголовно-исполнительной системы с 7 октября вводится карантин.

- В учреждении прекращены длительные и краткосрочные свидания осужденных с родственниками, прием посылок и передач осужденным, за исключением медицинских, - сообщили в пресс-службе.

Также региональное управление ФСИН уже организован круглосуточный мониторинг эпидемической ситуации в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

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