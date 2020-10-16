В Крыму больше 200 врачей получили миллион рублей. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В рамках программы «Земский доктор», длящейся с 2015 года по сегодняшний день, больше 200 крымских врачей получили миллион рублей.

В программе приняли участие 242 медицинских работника. Из них всего 205 человек получили единовременную компенсационную выплату в размере миллиона рублей, подтвердили КП-Крым в пресс-службе Минздрава республики.

Самое активное участие в программе приняли врачи из северных и восточных регионов Крыма, в частности терапевтов, врачей общей практики, педиатров и хирургов.

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