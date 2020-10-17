Погода в Крыму на 17 октября: осадки и тепло до +27

Температура воды в Черном море +20…22°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
17 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Вечером дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха днем 25…27°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Вечером небольшой дождь, гроза. Ветер южный до 15 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Вечером дождь, гроза. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 14 м/с. Температура воздуха до +24°.
Температура воды в Черном море +20…22°.
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