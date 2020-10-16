В Крыму началась реализация 17 новых инвестиционных проектов на 2,6 миллиарда рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Крыму взялись за реализацию 17 новых проектов в сферах промышленности, курортов и туризма, сельского хозяйства, торговли и услуг. Общая сумма инвестиционных соглашений составила 2,6 миллиарда рублей.

- Все они находятся на сопровождении у Корпорации развития Республики Крым, - подчеркнул министр экономического развития полуострова Дмитрий Шеряков, слова которого приводят в пресс-службе регионального правительства.

Часть проектов будет реализована в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Ленинском районе. По одному осуществят в Белогорском и Черноморском районах, Алуште, Судаке и Евпатории.

Инвесторам на всех этапах работы будут помогать Корпорация развития и Министерство экономического развития Крыма.

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