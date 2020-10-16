На горе Аю-Даг заблудились два туриста из Брянска. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

В Крыму два туриста из Брянска оказались «в плену» моря и скалистого берега. Спустившись к воде по склону горы Аю-Даг, они не смогли подняться обратно, нужна была помощь спасателей.

В службу спасения пострадавшие обратились поздним вечером 15 октября. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада «КРЫМ-СПАСА». Брянских туристов специалисты решили искать с моря.

Пару нашли в районе мыса Креометапон. Их подняли на борт, оказали необходимую психологическую помощь и доставили в поселок Партенит. В медпомощи пострадавшие не нуждались, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

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