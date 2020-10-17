В Крыму 167 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки от коронавируса умерли шесть человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму за сутки выявлено 167 новых инфицированных коронавирусом. Из них 118 обратились за медицинской помощью и 49 контактировали с ранее выявленными больными. Умерли за сутки 6 пациентов ковидных отделений.

Всего к настоящему моменту в республике зарегистрировано 6840 случаев новой коронавирусной инфекции.

- 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 5736 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц,- сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50