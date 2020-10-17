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Эрдоган: Турция не признает воссоединение Крыма с Россией

Анкара продолжит оказывать поддержку «крымско-татарским братьям»на Украине
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Эрдоган не устает повторять, что Крым остается украинским. Фото: REUTERS

Эрдоган не устает повторять, что Крым остается украинским. Фото: REUTERS

Турция не признала и не признает воссоединение Крыма с Россией. С таким заявлением выступил президент республики Тайип Эрдоган по итогам переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским.

- Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма. Мы с Украиной продолжим оказывать поддержку наших крымско-татарских братьев, которые являются важным элементом исторической и гуманитарной связи между нашими странами, - цитирует президента Турции ТАСС. - Ведутся работы по строительству жилья для нашего родственного народа, а также реализуется проект строительства мечети в Киеве.

Позиция Анкары остается неизменной, несмотря на приглашение президента РФ Владимира Путина турецкого руководителя в Крым для ознакомления с ситуацией на месте.

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Политика в Крыму