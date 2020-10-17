Керченский колледж после теракта восстановлен на 98%

Керченский политех за последние два года капитально отремонтирован Фото: Александра Тимощенко

Керченский политехнический колледж через два года после теракта восстановлен на 98%. Об этом в Instagram сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Это одно из самых тяжелых и горестных событий в новейшей истории Крыма, - отметил он, - бессмысленное и жестокое преступление, унесшее десятки невинных жизней. Трагедия в Керчи стала общей болью не только для крымчан, но и для жителей всей нашей страны.

Первые аварийно-восстановительные работы центрального корпуса колледжа были проведены еще в 2018 году. Сейчас продолжается капитальный ремонт зданий колледжа, в частности, учебных корпусов и общежития, а также кровли, фасадов, санузлов, идет полная замена системы отопления, окон, ремонт актового и спортивного залов. На это из бюджета Крыма выделено 143,2 миллиона рублей. Кроме того, проведен комплекс мероприятий по усилению контроля и обеспечению безопасности образовательного процесса не только в колледже, но и во всех образовательных учреждениях Крыма. За два года после трагедии количество обучающихся в Керченском политехническом колледже выросло на 350 человек, открылись новые направления подготовки. Студенты колледжа активно участвуют и становятся призерами различных конкурсов и олимпиад, чемпионами, лауреатами премий. О событиях октября 2018 года напоминает сквер с мемориальным камнем о погибших студентах и преподавателях.

17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков взорвал самодельное взрывное устройство, после чего расстрелял студентов и преподавателей. Погибли 21 человек, еще 67 были ранены. Сам Росляков застрелился.

Первоначально произошедшее было расценено как теракт, но затем уголовное дело переквалифицировали в убийство двух и более лиц.

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