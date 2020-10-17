В Керчи минутой молчания почтили память жертв расстрела в колледже

В Керчи почтили память жертв расстрела в политехническом колледже.Фото: Керченский городской совет

В Керчи минутой молчания почтили память жертв расстрела в политехническом колледже, который устроил студент Николай Росляков. К памятному знаку в сквере возле колледжа возложили цветы.

- 17 октября – скорбная дата для Керчи. День нашей глубокой печали по погибшим 15-ти студентам и 6 сотрудникам Керченского политехнического колледжа, ставшим жертвами циничного, жестокого, бессмысленного преступления, совершенного в такой же осенний день 2018 года, - отметил глава администрации Керчи Серей Бороздин.

Минутой молчания почтили память погибших: Баклановой Светланы Юрьевны, Баклановой Анастасии Вячеславовны, Кудрявцевой Ларисы Борисовны, Моисеенко Александра Владимировича, Устенко Людмилы Александровны, Грищенко Ольги Николаевны, Болдиной Ксении, Лазарева Владислава, Лавриновича Алексея, Перепелкина Егора, Лысенко Руслана, Карымова Романа, Керовой Алины, Журавлевой Анны, Флоренского Никиты, Демчук Виктории, Пипенко Данила, Вердибоженко Владислава, Джураева Рената, Степаненко Сергея, Чегерест Дарьи.

17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков взорвал самодельное взрывное устройство, после чего расстрелял студентов и преподавателей. Погибли 21 человек, еще 67 были ранены. Сам Росляков застрелился.

Первоначально произошедшее было расценено как теракт, но затем уголовное дело переквалифицировали в убийство двух и более лиц.

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