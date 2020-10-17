Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму связан со скоплением людей

Масочный режим в массовых местах мера необходимая Фото: Виталий ПАРУБОВ

Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму наблюдается в городах с высокой плотностью населения. В сельских районах жители болеют реже.

- В конце августа мы начали говорить о том, что у нас идет рост заболеваемости в Ялте, потом мы плавно перешли к росту заболеваемости в Симферополе, - отметила в эфире радио «Спутник в Крыму» главный санврач Наталья Пеньковская. - Прежде всего, подъем заболеваемости был зарегистрирован в тех регионах, где больше скопление людей в местах общего пользования.

Самая неблагополучная ситуация по COVID-19 в Симферополе, где плотность населения самая высокая. Однако соблюдение масочного режима и социальной дистанции обязательно для всех регионов.

На 17 октября в республике выявлено 167 новых инфицированных коронавирусом. Общее количество случаев достигло 6840.

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