Погода в Крыму на 18 октября: дожди и тепло до +23

Температура воды в Черном море 20…22°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 октября синоптики обещают на Крымском полуострове непогоду: местами очень сильные дожди, грозы, усиление южного с переходом на северо-западный ветра до 22 м/с.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром кратковременный дождь, гроза; днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем 20…22°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром дождь, днем без осадков. Ветер западный 10-15 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха до 20°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Утром кратковременные дожди, местами очень сильные с грозами; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный до 22 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.

В Керчи переменная облачность. Временами дождь, утром и днем гроза. Ветер утром и днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха до 23°.

Температура воды в Черном море 20…22°.

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