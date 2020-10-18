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Температура воды в Крыму в Черном море 18 октября 2020

Температура воды в Крыму в Черном море 18 октября 2020: на юге региона самое теплое море
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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На юге Крыма синоптики фиксируют самую высокую температуру морской воды.

На юге Крыма синоптики фиксируют самую высокую температуру морской воды.

Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самое теплое море на юге полуострова сейчас в Алуште, Ялте и в районе Карадага. Там температура воды составила 22 градуса. Немного холоднее в Феодосии и Севастополе – 21 градус.

В Евпатории и Черноморском температура морской воды составила 20 градусов.

Тепло сохраняется и на восточном побережье Крыма. И в Керченском проливе, и в Азовском море вода прогрелась до 20 градусов.

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