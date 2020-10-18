В Крыму за сутки выявили 169 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 169 человек. Из них 132 обратились к врачу самостоятельно, почувствовав неладное. 33 COVID-положительных выявили среди тех, кто ранее контактировал с зараженными, еще 4 приехали с Украины.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 7009 случаев новой коронавирусной инфекции. 111 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 5901 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

С начала распространения вируса в регионе болезнь успешно побороло 3924 человека, умерло при этом 106 человек. В лабораториях за сутки провели 4956 тестов на COVID-19

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