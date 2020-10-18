В Крыму за сутки скончалось еще 4 больных коронавирусом

Общее число умерших COVID-положительных пациентов превысило 100 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму за сутки умерло 4 COVID-положительных пациента. Таким образом, общее число скончавшихся больных коронавирусом составило 110 человек.

Напомним, в Крыму за сутки новую коронавирусную инфекцию диагностировали у 169 человек. Из них самостоятельно обратилось к врачу за медпомощью 132 инфицированных. Среди тех, кто ранее контактировал с больными, выявили 33 зараженных, еще 4 COVID-положительных приехали с Украины.

За весь период с начала пандемии успешно побороли болезнь 3924 пациента. За сутки в лабораториях обследовали 4956 человек на коронавирус.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50