Из пожара в селе под Нижнегорским спасли пенсионера

Возгорание началось на крышах дома и гаража. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В селе под Нижнегорским в пожаре пострадал пенсионер. Мужчину с ожогом второй степени госпитализировали в больницу.

Трагедия развернулась поздним вечером 17 октября. В пожарную службу о том, что горит частный дом в селе Садовое Нижнегорского района, сообщили в 23.03. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада ГУ МЧС по Крыму.

По прибытии пожарные выяснили, что возгорание началось на крышах гаража и дома. Причины пока неизвестны. Из огня во время ликвидации пожара вызволили 68-летнего мужчину. С ожогом второй степени его госпитализировали в Нижнегорскую больницу.

Пожар площадью 90 квадратных метров потушили за полчаса.

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