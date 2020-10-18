В Крыму до конца года приведут в порядок около 400 километров дорог. Фото: Архив "КП"

До конца года планируется отремонтировать около 400 километров крымских дорог. На сегодняшний день идут работы на участках автотрасс между Бахчисараем и Шелковичным, Нижнегорским и Белогорском, Бахчисараем и Ялтой до села Соколиное, а также селами Северное и Войково.

- В рамках ФЦП реализуется 23 объекта строительства дорог, - уточнил глава республики Сергей Аксенов в своем Facebook.

Он добавил, что качество и скорость ремонтных работ дорожных компаний значительно улучшились после обновления технической базы.

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