В Симферополе на ночь закроют въезд на улицу Горького. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Симферополе на ночь начнут перекрывать въезд на улицу Горького с проспекта Кирова. Соответствующие знаки появятся после изменений в схеме движения.

Запрет будет действовать с 20.00.

- О введении ограничения проинформируем в установленном порядке, - уточнила начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Волкова во время межведомственного совещания по вопросам общественной безопасности в городе.

Решение о запрете въезда приняли члены комиссии по безопасности дорожного движения.

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