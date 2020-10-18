Из Евпатории сделают большую стройку на пять лет. Фото: Архив "КП"

Глобальная реконструкция общественного пространства и дорожной сети намечается в Евпатории. Также к 2025 году в курортном городе планируется возвести очистные сооружения.

Евпаторию уютной и привлекательной для жителей и гостей будут делать на средства ФЦП и других адресных программ. Особое внимание уделят набережной Терешковой, ремонт которой затянулся на несколько лет. На сегодняшний день заканчивается корректировка проекта.

- На внесение изменений в проект из республиканского бюджета было выделено 16 миллионов рублей. Завершить строительно-монтажные работы планируется в следующем году, - рассказал глава курортного города Роман Тихончук в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он также добавил, что все изменения обсуждались с общественностью и ученым сообществом, изучающим движение песков и физику моря. Воплощать проект в жизнь начнут в марте. Строительные работы поделят на этапы, чтобы к лету часть набережной можно было открыть для туристов.

При этом, несмотря на глобальную реконструкцию города, санаторно-курортная сфера продолжит работу в круглогодичном режиме.

- Санаторно-курортный комплекс Евпатории перестроился. В осенне-зимний период здравницы работают с Фондом обязательного медицинского страхования, - уточнил Тихончук и добавил, что цель начинать сезон 1 января, а заканчивать 31 декабря постепенно осуществляется.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50