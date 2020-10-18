В Абхазию отправили крымских военных на помощь в борьбе с COVID-19. Фото: Александр КОЦ

В Абхазию направили подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Черноморского флота. Военнослужащие помогут властям в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В кавказскую республику движется колонна из 11 спецмашин и около 30 военнослужащих. Им предстоит путь длиною в 800 километров. По прибытии в Абхазию военнослужащие разобьют временный автопарк и пункты спецобработки техники, используемой для дезинфекции.

- Затем совместно с медицинскими специалистами Республики Абхазия оценят объем предстоящих работ и приступят к выполнению дезинфекционных мероприятий, - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Перед отправкой на Кавказ военные прошли медицинское обследование на коронавирус и другие заболевания, а технику, медоборудование и средства защиты осмотрели.

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