Облагораживание дворов Симферополя закончат к декабрю

Дворы многоэтажных домов Симферополя будут готовы к 1 декабря. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.

Благоустройство дворов многоквартирных домов Симферополя закончат к декабрю. Работы ведутся на улицах Бела Куна, Гавена, Залесской, а также по улице Спортивная в поселке Аграрный.

Территории приводятся в порядок на средства, выделенные в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров РК о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Дворы, где идут работы по благоустройству, посетила глава администрации Симферополя Елена Проценко. Промежуточными результатами она осталась довольна.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50