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Глава администрации Ялты скончался от коронавируса

Мэру курортной столицы Крыма Ивану Имгрунту было 59 лет
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Мэру курортной столице Крыма было всего 59 лет.

Мэру курортной столице Крыма было всего 59 лет.

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался от коронавируса на 59 году жизни. Эту информацию КП-Крым подтвердили в Совете министров РК.

Лечение мэр курортной столицы проходил не в республике, поэтому причины смерти сотрудники Министерства здравоохранения региона назвать не смогли.

Напомним, о том, что его госпитализировали в больницу с пневмонией, стало известно 30 сентября. Свое состояние Имгрунт охарактеризовал в соцсетях как «нормальное» и пообещал неравнодушным жителям Ялты держать в курсе происходящего.

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