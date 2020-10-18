Глава администрации Ялты скончался от коронавируса

Мэру курортной столице Крыма было всего 59 лет.

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался от коронавируса на 59 году жизни. Эту информацию КП-Крым подтвердили в Совете министров РК.

Лечение мэр курортной столицы проходил не в республике, поэтому причины смерти сотрудники Министерства здравоохранения региона назвать не смогли.

Напомним, о том, что его госпитализировали в больницу с пневмонией, стало известно 30 сентября. Свое состояние Имгрунт охарактеризовал в соцсетях как «нормальное» и пообещал неравнодушным жителям Ялты держать в курсе происходящего.

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