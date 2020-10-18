В Симферополе и Севастополе 19 октября частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
19 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что начнется ремонт электросетей.
Где не будет электричества
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Чора Батыр, 1-41;
ул. Эмель, 1-33 (нечет);
ул. Мерджан, 2-46 (чет), 1-53 (нечет);
ул. Каверина, 34-60а (чет), 41;
ул. Беспалова 86,122а (чет); 85-87(нечет);
ул. Кошевого Олега 64-80/2 (чет); 85-105 (нечет);
ул. Народная 66-78(чет); 53-101 (нечет);
ул. Туркенича 28-32(чет); 19(нечет);
ул. Досычева 82-98(чет); 81-107(нечет);
ул. Лозовая 8-20(чет); 1-19 (нечет);
пер. Нижнепетровский 6-10 (чет); 5-11(нечет);
пер. Фруктовый 18а,18-28(чет); 15а,15-17(нечет);
ул. Фруктовое 22-34(чет); 33-53,53а (нечет);
ул. Титова 16к (чет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Демидова 12,14;
ул. Керченская 70-76,57-65;
ул. Новороссийская 18,21-31, 40-42,48,52-54,21-31,51-53;
ул. Кулакова 62,38,37-А;
ул. Генерала Петрова 3;
ул. Очаковцев 2-6,14,22-26,5-23;
ул. Бутакова 4,6;
ул. Николая Музыки 52,54,58,60,64
про. Каспийский 3-27,31-35;
ул. Артиллеристов 2-44,1-59;
ул. Донская 2-38,1-а,1-б,3-21;
ул Драчука 25-29;
ул Кавказская 8-14,16/2,5-13,15/2,17/2,19;
ул. Каспийская 54-92,65,73-91;
ул. Мирная 8,3-5;
ул. Станюковича 46-48,49/1;
ул. Таманская 6-16,11;
ул. Танкистов 8-Б,8-44,48,5-45,47-А
с 8.00 до 17.00
ул. Комсомольская 3-25,27;
ул. Карла Либкнехта 5-14,20;
ул. Железнодорожная 26;
пер Арабатский 1-7(нечет), 2,7-а,9-а,11,11-а;
туп. Вагонный 1-6,8;
ул. Горького 11-14;
пл. Ластовая 5,5-А;
ул. Лунина 1-22, 24,26;
ул. Матвея Воронина 1,5,7;
ул. Надеждинцев 1-11(нечет),4,6,10-18,15,18-А,22;
ул. Папанина 2-10(чет);
ул. Пляжная 1-22;
ул. Причальная 1-21(нечет),2-8(чет);
ул. Розы Люксембург 1-45(нечет),2-20(чет),10,12, 22-26(чет);
ул. Чесменская 1-23,25-35(нечет), 37,37-А;
пер Яличный 1-6,3-а,8,10;
ул. Рабочая 18,20,21,27,31
Мекензиевы Горы: ул. Кооперативная 1-а,4,5,9,13-21(нечет), пер. Кривой 1-3,6-9, ул. Энергетиков 8-а,11,12,12-а,14-а,16,16-а, ул. Морских пехотинцев 1,1-А,3-А,4-А,5-11(нечет),9-А,12-24(чет),15,17,17-а,20-А,22-А,28,28-А, ул. Путейская 5, ул. Родниковая 2,3-9(нечет),10,13-19(нечет), туп. Северный 1-5, ул. Сенная 6,10,12,20,26, пер. Сенной 1,5,6,11; ул. Энергетиков 17
село Родниковое: ул. Терлецкого 29, ул. Заречная 8-18(чет),9-Б,11-27(нечет),31,33,35
село Россошанка: ул. Байдарская 5-9(нечет),12,15-а,22, ул. Жемчужная 1-6, 8-12(чет),11, пер. Запрудный 1-11(нечет),2,4-А,6,7-а,9-а,18, пер. Озерный 1, ул. Фролова 1-17, ул.Запрудная 4,6,7-А,28,36, ул. Таврическая 19,33, ул. КСП «Красный Октябрь» 213
село Колхозное: ул. Горная 1-9(нечет), ул. Колхозная 3-в,4,6,7,7-а,7-б,7-в,29.
Село Ново-Бобровка: ул. Гористая 3,8,9, уч.905, ул. Герасина 8-а.
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