В Симферополе и Севастополе 19 октября частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что начнется ремонт электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Чора Батыр, 1-41;

ул. Эмель, 1-33 (нечет);

ул. Мерджан, 2-46 (чет), 1-53 (нечет);

ул. Каверина, 34-60а (чет), 41;

ул. Беспалова 86,122а (чет); 85-87(нечет);

ул. Кошевого Олега 64-80/2 (чет); 85-105 (нечет);

ул. Народная 66-78(чет); 53-101 (нечет);

ул. Туркенича 28-32(чет); 19(нечет);

ул. Досычева 82-98(чет); 81-107(нечет);

ул. Лозовая 8-20(чет); 1-19 (нечет);

пер. Нижнепетровский 6-10 (чет); 5-11(нечет);

пер. Фруктовый 18а,18-28(чет); 15а,15-17(нечет);

ул. Фруктовое 22-34(чет); 33-53,53а (нечет);

ул. Титова 16к (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Демидова 12,14;

ул. Керченская 70-76,57-65;

ул. Новороссийская 18,21-31, 40-42,48,52-54,21-31,51-53;

ул. Кулакова 62,38,37-А;

ул. Генерала Петрова 3;

ул. Очаковцев 2-6,14,22-26,5-23;

ул. Бутакова 4,6;

ул. Николая Музыки 52,54,58,60,64

про. Каспийский 3-27,31-35;

ул. Артиллеристов 2-44,1-59;

ул. Донская 2-38,1-а,1-б,3-21;

ул Драчука 25-29;

ул Кавказская 8-14,16/2,5-13,15/2,17/2,19;

ул. Каспийская 54-92,65,73-91;

ул. Мирная 8,3-5;

ул. Станюковича 46-48,49/1;

ул. Таманская 6-16,11;

ул. Танкистов 8-Б,8-44,48,5-45,47-А

с 8.00 до 17.00

ул. Комсомольская 3-25,27;

ул. Карла Либкнехта 5-14,20;

ул. Железнодорожная 26;

пер Арабатский 1-7(нечет), 2,7-а,9-а,11,11-а;

туп. Вагонный 1-6,8;

ул. Горького 11-14;

пл. Ластовая 5,5-А;

ул. Лунина 1-22, 24,26;

ул. Матвея Воронина 1,5,7;

ул. Надеждинцев 1-11(нечет),4,6,10-18,15,18-А,22;

ул. Папанина 2-10(чет);

ул. Пляжная 1-22;

ул. Причальная 1-21(нечет),2-8(чет);

ул. Розы Люксембург 1-45(нечет),2-20(чет),10,12, 22-26(чет);

ул. Чесменская 1-23,25-35(нечет), 37,37-А;

пер Яличный 1-6,3-а,8,10;

ул. Рабочая 18,20,21,27,31

Мекензиевы Горы: ул. Кооперативная 1-а,4,5,9,13-21(нечет), пер. Кривой 1-3,6-9, ул. Энергетиков 8-а,11,12,12-а,14-а,16,16-а, ул. Морских пехотинцев 1,1-А,3-А,4-А,5-11(нечет),9-А,12-24(чет),15,17,17-а,20-А,22-А,28,28-А, ул. Путейская 5, ул. Родниковая 2,3-9(нечет),10,13-19(нечет), туп. Северный 1-5, ул. Сенная 6,10,12,20,26, пер. Сенной 1,5,6,11; ул. Энергетиков 17

село Родниковое: ул. Терлецкого 29, ул. Заречная 8-18(чет),9-Б,11-27(нечет),31,33,35

село Россошанка: ул. Байдарская 5-9(нечет),12,15-а,22, ул. Жемчужная 1-6, 8-12(чет),11, пер. Запрудный 1-11(нечет),2,4-А,6,7-а,9-а,18, пер. Озерный 1, ул. Фролова 1-17, ул.Запрудная 4,6,7-А,28,36, ул. Таврическая 19,33, ул. КСП «Красный Октябрь» 213

село Колхозное: ул. Горная 1-9(нечет), ул. Колхозная 3-в,4,6,7,7-а,7-б,7-в,29.

Село Ново-Бобровка: ул. Гористая 3,8,9, уч.905, ул. Герасина 8-а.

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