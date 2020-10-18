Умер Иван Имгрунт, глава администрации Ялты. Фото: официальный сайт администрации Ялты.

Умер Иван Имгрунт, глава администрации Ялты. Мэру курортной столицы республики было 59 лет.

Информацию о смерти Имгрунта КП-Крым подтвердили в Совете министров РК. Лечение глава курортного города проходил не в республике. Причиной смерти стал развившийся на фоне коронавирусной инфекции тромбоз.

Напомним, в больницу глава администрации Иван Имгрунт попал с пневмонией 30 сентября. О своем состоянии он отзывался в положительном ключе. Он также пообещал неравнодушным жителям Ялты сообщать обо всем происходящим с ним.

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