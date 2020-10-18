Стала известна причина смерти главы Ялты Ивана Имгрунта

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался от тромбоза. Фото: официальный сайт администрации Ялты.

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался от развившегося на фоне коронавирусной инфекции тромбоза. Ему было всего 59 лет. Весть о смерти шокировала жителей всего Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения КП-Крым, лечение мэр курортной столицы проходил не в Крыму.

Напомним, о том, что Имгрунт болен пневмонией, люди узнали из соцсетей. На своей странице в Facebook глава курортной столицы 30 сентября рассказал, что его госпитализировали в больницу. Свое состояние он охарактеризовал как «нормальное».

Слова соболезнования и скорби по поводу смерти мэра Ялты выразил глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что смерть Ивана Имгрунта стала большой утратой для всего региона.

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