Модель из Крыма заняла первое место в конкурсе красоты в Бейруте. Фото: Юлия Павликова / Instagram

В международном конкурсе красоты World Next Top Model, проходящем в Бейруте, первое место заняла крымская модель Юлия Павликова.

- Безумно горжусь тем, что одержала победу на таком масштабном проекте. Это было довольно непросто, ведь в конкурсе участвовало 28 девушек из разных стран мира, которые уже являются победителями больших конкурсов и проектов, - делится своими эмоциями Павликова в своем Instagram.

Победительница родом из Керчи. В России она является одной из самых титулованных моделей.

СПРАВКА КП

Конкурс World Next Top Model является самым масштабным международным событием. В нем принимают участие представители общин и культур, а также индустрии моды со всех уголков мира.

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