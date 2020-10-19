В Крыму за сутки выявили 161 случай COVID-19

Выздоровевших за весь период – 3927 человек Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 161 человек. Из них 95 обратились к врачу самостоятельно, почувствовав себя плохо, 65 выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, и 1 привезен из Украины.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 7170 случаев новой коронавирусной инфекции. 112 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 6061 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

С начала пандемии на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4441 человек.

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