В Крыму ночью похолодает до +6 градусов

Днем температура воздуха будет подниматься до +19 градусов Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму в ближайшие дни резко похолодает – температура воздуха упадет на 10 градусов, сообщили синоптики Крымского гидрометцентра.

Так, уже в ночь на 20 октября столбики термометров покажут до +6 градусов, а в некоторых регионах полуострова температура воздуха опустится до+1 градуса.

В течение недели серьезных осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +17..+19 градусов. Будет облачно с прояснениями.

18-21 октября по Крыму будет действовать штормовое предупреждение, а в восточных регионах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Температура воды в Черном море в Феодосии до +21 градуса, в Ялте и районе Карадага +22, в Керченском проливе – до +20 градусов.