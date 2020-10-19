Вода на котельные Симферополя поступит 28 октября

Раньше 28 октября тепло в дома не поступит Фото: Анастасия ГРУЗДЕВА

Вода для запуска отопительной системы Симферополя поступит 28 октября. К этому моменту к котельным должны подключить воду из подземных скважин, без которой начать отопительный сезон невозможно.

- Завершаем бурение скважин для котелен Симферополя, - сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк. - К 28 октября все скважины будут обустроены, и вода будет подаваться для нужд города Симферополя.

Для запуска системы отопления в столице необходимо 25 тысяч кубометров воды, которую будут добывать из 14 скважин. Это вода технического качества и непригодна для питья.

По нормативам тепло в жилой сектор подается после того, как среднесуточная температура 5 дней не будет превышать +8 Сº. В то же время глава Крыма Сергей Аксенов поручил не ждать нормативов, а давать теплоноситель в систему, как только температура воздуха пойдет на спад: в помещениях детских садов и школ, объектов здравоохранения и социальной сферы она не должна опускаться ниже 21 градуса, а в квартирах - ниже 18 градусов.

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