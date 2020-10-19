Стало известно, где похоронят мэра Ялты Ивана Имгрунта

Главу Ялты захоронят в Белореченском районе. Фото: официальный сайт администрации Ялты.

Главу администрации Ялты Ивана Имгрунта предадут земле в Белореченском районе Краснодарского края. Тело из медучреждения Санкт-Петербурга, где проходил лечение мэр курортной столицы Крыма, сразу отправят туда.

Выбор места захоронения Имгрунта не случайность – Белореченский район он возглавлял 17 лет, сообщает Крым 24.

Напомним, мэр курортной столицы Крыма скончался 18 октября. Причиной смерти стал тромбоз, получивший развитие на фоне коронавируса. О том, что его госпитализировали в больницу с пневмонией, стало известно 30 сентября.

На своей странице в Facebook Имгрунт положительно охарактеризовал свое состояние и обещал жителям Ялты держать в курсе дела.

Должность главы администрации курортной столицы Крыма Иван Имгрунт занял 6 ноября 2019 года.

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