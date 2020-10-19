Для решения проблем с водой Крыму выделили 50 миллиардов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Для улучшения качества крымской системы водоснабжения в регион направят около 50 миллиардов рублей.

Правительство России разработало комплексный план по организации надежного водообеспечения Крыма и Севастополя, куда вошло 14 проектов. Среди них есть программы по разработке новых источников воды.

- Это даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей, - подчеркнул глава правительства России Михаил Мишустин во время оперативного совещания.

Он напомнил, что ранее уже выделялось около 6 миллиардов рублей на возведение новых водных объектов, капитальный ремонт трубопроводов и разработку скважин.

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