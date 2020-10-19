Военные Украины «уничтожают беспилотники» недалеко от Крыма. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Недалеко от границы с Крымом украинские военные отрабатывают удары по «беспилотникам». Летательные аппараты поднимаются в небо по несколько раз в неделю и днем, и ночью.

- Такая интенсивность обусловлена необходимостью совершенствования навыков по прикрытию критических объектов военной и гражданской инфраструктуры от действий малых беспилотных летательных аппаратов и постоянного поддержания подготовки воинов-зенитчиков, - подчеркнул командующий ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, слова которого приводят в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Сколько «беспилотников» уже «пали жертвами» сил ПВО Украины не уточняется. Но, по словам Наева, украинские зенитчики способны защитить страну от террористической атаки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50