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Крымские чиновники создали новый способ сбора жалоб местных жителей

Однако пока на все обращения платформа «отвечает» просьбой подождать 30 дней
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Крымские чиновники создали новый способ сбора жалоб местных жителей.

Крымские чиновники создали новый способ сбора жалоб местных жителей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

На официальном сайте Правительства Республики Крым появилась новая функция «Активный гражданин», через которую можно подать обращение профильным чиновникам. Искать «заветную» кнопочку стоит в правой боковой колонке на главной странице сайта. Вот только это не значит, что на запрос ответят оперативно, а проблема решится быстро, сообщает ForPost

Новая функция дает возможность выбрать, каким образом подать обращение: через портал Госуслуг или напрямую. После пользователю необходимо заполнить бланк: ФИО, налоговый статус, социальный статус, адрес, электронную почту; а затем из предложенного списка адресатов нужно будет выбрать, кому отойдет обращение.

Выбор тематики запроса, как и прикрепление иллюстрирующей проблему фотографии, оставили напоследок. Помимо этого, на отдельной карте можно указать точное местоположение беды. Итогом процедуры станет автоматическое уведомление на электронной почте о том, что обращение приняли к рассмотрению, а еще через день оповестят о том, что заявка зарегистрирована.

На данный момент жалоб немного. Активничают пока по большей части жители Симферополя: просят не застраивать аэропорт «Заводское». Жалуются также на отсутствие подъездных дорог и на проблемы, связанные со здравоохранением.

Но новую функцию создали не для решения вопросов, стоящих ребром. Любые запросы имеют один ответ – обращение принято, ждите 30 дней. Для чего же нужна она – пока неясно.

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