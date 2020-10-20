В Крым пытались завезти больше 200 килограммов сала и жареной курицы

В Крым с Украины пытались нелегального провести больше 200 килограммов сырого мяса. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крым с Украины за месяц пытались нелегально поставить больше 200 килограммов сала, жареной курицы, сырого мяса и меда. Нарушителей ловили на пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

- Запрещенные к ввозу товары были выявлены в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта, следующего с территории сопредельного государства, - сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Всю сомнительную продукцию вернули на Украину.

В то же время за месяц в Крым завезли больше 100 голов животных с ветеринарно-сопроводительными документами.

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