В Крым пытались завезти больше 200 килограммов сала и жареной курицы

В Крым с Украины пытались нелегального провести больше 200 килограммов сырого мяса.
Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
В Крым с Украины за месяц пытались нелегально поставить больше 200 килограммов сала, жареной курицы, сырого мяса и меда. Нарушителей ловили на пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».
- Запрещенные к ввозу товары были выявлены в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта, следующего с территории сопредельного государства, - сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Всю сомнительную продукцию вернули на Украину.
В то же время за месяц в Крым завезли больше 100 голов животных с ветеринарно-сопроводительными документами.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50