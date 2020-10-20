Житель Джанкоя хранил около четырех килограммов марихуаны

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК

Жителя Джанкойского района подозревают в хранении наркотиков в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, 53-летний мужчина сорвал на заброшенной скотоводческой фермы несколько кустов наркосодержащих растений. После этого он высушил и измельчил их.

- Как утверждает сам злоумышленник, хранящиеся у него в полимерных мешках наркотики предназначены для его собственного употребления, - сообщили в пресс-службе.

По данным экспертизы, вещество, которое хранил нарушитель, - измельченная и высушенная марихуана. Общая масса наркотика – около четырех килограммов.

Против джанкойца возбуждено уголовное дело, ему грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

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