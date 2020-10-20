Шторм вынес на пляжи Черного моря горы мусора

Волонтеры наводят порядок. Фото: Карадагский заповедник/VK

Черное море неспокойное в эти дни, оно волнуется, как бы возмущаясь людской недальновидности и «выплевывает» на берег всякий никчемный хлам.

Побережье похоже на полигон ТКО, Фото: Карадагский заповедник/VK

- Шторм в Крыму вынес на пляжи горы мусора, - такого рода посты заполонили соцсети.

Действительно, масштабы бедствия у подножия того же Карадага впечатляют.

Одни усиленно клянут всех и вся, размещая обличающие фото в соцсети, а другие молча надевают перчатки, вооружаются мешками и отправляются очищать от мусора заповедные места.

- Пару раз в год можно погулять по девственным пляжам Карадагского заповедника, если и у вас есть готовность собирать мусор, выброшенный морем, - пишут участники экологической акции «Побережье без мусора», щедро иллюстрируя свои посты вещдоками - мешками под завязку набитыми пластиком и другим мусором.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50