«Поливал собаку кипятком»: Житель Ялты, похоронив жену, стал издеваться над ее любимцем

Пса выгнали из дома. Фото: Оксана Константинова/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

История «лысой» собаки из курортной столицы Крыма взволновала пользователей социальных сетей.

- 12 -летний пес по кличке Шеф, порода китайская хохлатая, умный, дружелюбный, на людей и котов не бросается, без причины не гавкает, ходить в туалет приучен на улицу. Хозяин выгнал его после смерти жены. Поливал собаку кипятком, чтоб ушла со двора. Жуть! – такой пост появился в популярном паблике Ялты.

Пользователи отреагировали на публикацию эмоциональными комментариями: «Надеюсь и хозяина кипятком польют!»; «Он же лысенький! Замерзнет совсем, давайте ему на утепленную будку скинемся!»; «Стыдно должно быть людям, которые так поступают».

Прозвучало и конструктивное: «Отдайте мне, две собаки уже есть в доме, третья не помешает. Только помогите с доставкой в Курск».

Шефа забрали добрые люди. Фото: Валерия Мацюк/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

И тут настал хэппи энд: выяснилось, что бедолагу уже «усыновили».

- Не переживайте! У Шефа уже есть новая семья, - позитивный комментарий автор подкрепил фотографией собаки, нашедшей добросердечных хозяев.

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