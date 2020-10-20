Житель Симферопольского района застрелил соседа из винтовки

Винтовку нашли недалеко от места, где был труп жителя Симферопольского района. Фото: официальный сайт Следкома по Крыму и Севастополю.

Жителю Симферопольского района за убийство соседа, а также за хранение огнестрельного оружия может грозить до 15 лет лишения свободы.

Трагедия развернулась в июне этого года: в одном из садовых товариществ под Симферополем нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в груди. Подозрения во время расследования пали на соседа погибшего, с которым он долгое время конфликтовал.

В свою очередь тот все отрицал. Слова о своей непричастности подозреваемый аргументировал тем, что огнестрельного оружия в жизни в руках не держал.

В скором времени недалеко от того места, где было тело, нашли зарытую в землю винтовку. Там же в траве обнаружилась и гильза. После этого домой к подозреваемому пришли с обыском. У него нашлось два патрона аналогичного калибра.

Мужчина отнекиваться не стал и во всем признался: соседа убил на почве бытовых конфликтов, оружие же незаконно купил еще в 2012 году.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50