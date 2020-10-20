Украинцы возмущены количеством оставшихся в Крыму военнослужащих

До Крымской весны количество военных на полуострове превышало 31 тысячу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После присоединения Крыма к России большая часть силовиков осталась жить на полуострове. На своей странице в Facebook помощник депутата Верховной Рады Гайде Ризаева привела наглядную статистику и назвала крымских военных предателями.

По подсчетам видно, что количество военных, которые решились на переезд на незалежну в 2014 году, составил всего 19,1%.

Еще 1 марта на территории полуострова находилось больше 13 тысяч военнослужащих ВСУ, почти 11 тысяч человек личного состава МВД Украины, больше двух тысяч бойцов внутренних войск Украины, 1870 личного состава госпогранслужбы и 527 работников украинской охраны, что в общем составляло больше 30 тысяч силовиков. Но после Крымской весны на Украину уехали всего шесть тысяч от всех военнослужащих.

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