«Крымской железной дороге» ищут нового гендиректора

Конкурс пройдет 1 декабря. Фото: Никита ПОЛЬКО

Федеральное агентство железнодорожного транспорта объявило конкурс на должность гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога».

Согласно информации на сайте Росжелдора, прием документов в конкурсную комиссию продлится до 23 ноября этого года. Сам конкурс состоится 1 декабря.

На первом этапе конкурса претенденты пройдут тестовые испытания, а на втором комиссия рассмотрит предложения по дальнейшей работе предприятия.

С победителем конкурса будет подписан трудовой договор на 5 лет.

Заметим, что сегодня функции руководителя «Крымской железной дороги» возложены на Геннадия Фролова. В 2016-м году гендиректором был назначен Алексей Гладилин.

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