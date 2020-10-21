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Общество

Новый антирекорд: За сутки Covid-19 заболело 203 жителя Крыма

Всего в республике ковид подтвердили у более чем 7 тысяч человек
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
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Ковид ставит в Крыму очередные антирекорды. Фото: Архив "КП".

Ковид ставит в Крыму очередные антирекорды. Фото: Архив "КП".

За прошедшие сутки в Крыму новым коронавирусом заболело 203 человека, сообщила глава республиканского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- Зарегистрировано 7 тысяч 210 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки - 203. Из них 40 случаев - бессимптомные, - заявила Пеньковская во время заседания оперативного штаба.

Как отметила Пеньковская, заболеваемость коронавирусом продолжает расти, но темпы ее роста стабилизировались. Две недели назад прирост составлял 40%, теперь он составляет 22%.

Больше всего заболевших в Симферополе и Бахчисарайском районе, а также в Кировском, Красногвардейском и Красноперекопском районах.

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