Эпидемический порог по ОРВИ в Симферополе превышен на 27%

В Крыму продолжается эпидемия ОРВИ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидемический порог вирусных заболеваний в Симферополе превышен на 27%. Об этом сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

- Продолжается подъем показатели заболеваемости остаются выше эпидемического порога как в целом по Республике Крым, так и по городу Симферополю, - отметила она. — Если по Республике Крым показатели заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 7%, по Симферополю на 27%.

Показатели заболеваемости выше прошлогодних в 1,5 раза. Наибольший рост наблюдается в Симферополе, Керчи и Симферопольском районе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50