Лидер украинских раскольников в Крыму признался, что у него есть российский паспорт

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Лидер украинских раскольников, митрополит ПЦУ «Симферопольский и крымский» Климент признался, что у него есть российский паспорт, который он получил в 2014 году.

В интервью украинским СМИ Климент сообщил, что он - гражданин Украины с российским паспортом

- Начиная с 2014 года, когда впервые появился бланк о возможности получения паспорта РФ не утихает скандал: имеет Климент этот паспорт или нет. Да, имею, потому, что если бы я не имел этого паспорта, я бы не мог служить в Крыму. Я бы потерял все имущество, не только церковное, но и свое личное, которое у меня есть в Крыму, - сказал Климент.

При этом митрополит ПЦУ резко высказался о людях, которые интересуются наличием у него российских документов. Клиент считает, что все они «проплачены ФСБ».

Также лидер украинских раскольников заявил, что считающие паспорт законным попадают на Украине под криминальную ответственность, поскольку российский документ, выданный в Крыму, не должны признавать на Украине.