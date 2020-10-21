Большинство заболевших коронавирусом крымчан лечатся на дому

Большинство заболевших коронавирусом оставляют лечиться дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из 3003 человек, проходящих лечение от коронавирусной инфекции, 1886 находятся дома и 1117 пациентов лежат в стационарах под медицинским наблюдением. Такие данные озвучил министр здравоохранения Александр Остапенко.

- За неделю госпитализировано 441 человек, выписаны 512, - сообщил министр. - Благодаря своевременной выписке соблюдается разумный баланс коечного фонда.

В тоже время на 430 больных с пневмонией, госпитализированных за неделю, приходится 348 выписанных с выздоровлением. По этой причине к коечному фонду в 1769 единиц на этой неделе подключится 100 мест в Ленинской центральной районной больнице и 50 мест в республиканской больнице им. Семашко. Но и этого резерва недостаточно.

- За сутки в среднем госпитализируем 70-80 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, - заключил Остапенко.

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 203 случаев COVID-19. Всего с начала периода наблюдений выявлено 7210 положительных проб на коронавирус.

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